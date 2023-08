Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unfallbeteiligte fährt Verletzte zum Arzt und ist dann nicht mehr erreichbar

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (21.08.2023) ereignete sich gegen 10.00 Uhr ein Unfall in der Nagolder Straße auf Höhe des Reinhold-Schick-Platzes in Herrenberg. Eine noch unbekannte Frau, die einen Opel Corsa mit Calwer Kennzeichen (CW-) gelenkt haben soll, wollte auf einen Parkplatz kurz vor dem Reinhold-Schick-Platz einfahren, wobei sie eine 73 Jahre alte Radfahrerin übersah, die angrenzenden Fahrradweg befuhr. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß. Die Unbekannte im Opel fuhr die gestürzte und verletzte 73-Jährige zunächst zum Hausarzt und meldete sich am Nachmittag telefonisch, um den Datenaustausch zu gewährleisten. Als die diagnostizierten Verletzungen zur Sprache kamen, soll die Unbekannte aufgelegt haben. Ein Rückruf ist nicht möglich, da die Nummer unterdrückt war. Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0 oder E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de, bittet um weitere Hinweise.

