FW Minden: Person aus Weser gerettet

Minden (ots)

In der gestrigen Nacht wurde die Feuerwehr und der Rettungsdienst Minden um kurz vor Mitternacht zu einer gemeldeten Person in der Weser gerufen. Aus bisher unbekannter Ursache war eine weibliche Person auf Höhe des Parkplatzes Sympherstraße in die Weser unterhalb der Schachtschleuse gestürzt. In der Nähe stehende Passanten informierten sofort die Rettungskräfte und betreuten die Frau bis zum Eintreffen der Feuerwehr. Da die Spundwand an dieser Stelle mehrere Meter hoch steht, konnte sich die Frau nicht aus eigener Kraft retten. Eine Einsatzkraft im Wasserrettungsanzug stieg zu der Patientin hinab und sicherte sie mit Schwimmkörper und einer Rettungsleine. Parallel wurde ein Boot zu Wasser gelassen sowie eine Rettung über das Höhenrettungssystem der Drehleiter vorbereitet. Die Patientin konnte schließlich mit Unterstützung der Einsatzkräfte doch über eine Leiter an der Spundwand hinaufklettern und wurde an den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung übergeben. Der Einsatz war etwa eine halbe Stunde nach Alarmierung beendet.

Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr und der Einheit Stadtmitte auch die Wasserschutzpolizei. Vorsorglich alarmiert waren zudem die Wasserretter aus Petershagen und die Drohnengruppe der Feuerwehr aus Minden.

