FW Minden: Stallgebäude mit Außengehege für Enten und Gänse im Vollbrand

07.07.2023 - Am frühen Freitagmorgen wurde die Feuerwehr Minden in den Ortsteil Todtenhausen alarmiert. Auf der Anfahrt war bereits eine deutliche Rauchentwicklung sichtbar. Beim Eintreffen Stand ein Stallgebäude mit Außengehege für Enten und Gänse im Vollbrand. Das Stallgebäude befand sich in unmittelbarer Nähe zu einer Tischlerei auf dem Nachbargrundstück. Durch die erst eintreffende Kräfte wurde eine Riegelstellung zur Verhinderung der Brandausbreitung auf das Nachbargebäude aufgebaut und ein Löschangriff auf das brennende Stallgebäude vorgenommen. Eine Rettung der sich im Außengehege des Stalls befindlichen Tiere wurde eingeleitet. Durch Trupps unter Atemschutz wurden insgesamt 2 C-Rohre zur Brandbekämpfung und ein weiteres C-Rohr aus dem Korb der Drehleiter vorgenommen. In der Tischlerei wurden vorsorglich 2 weitere C-Rohre aufgebaut. Das Gebäude wurde ständig durch einen Trupp mit einer Wärmebildkamera begangen und kontrolliert. Die Löschmaßnahmen zeigten schnell Wirkung und eine Brandausbreitung auf das Nachbargebäude konnte erfolgreich verhindert werden. Die Nachlöscharbeiten und Rückbau der Einsatzstelle dauerten bis ca. 6:00 Uhr. Durch die Feuerwehr konnten insgesamt zwölf Tiere gerettet werden, neun Tiere überlebten das Brandereignis leider nicht. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr sowie die Einheiten aus Todtenhausen, Kutenhausen, Stemmer und Stadtmitte.

Die Feuerwehr war bereits gegen 0:30 Uhr an der gleichen Anschrift im Einsatz. Hier brannte am Wohnhaus gelagertes Holz das vor Eintreffen der Einsatzkräfte bereits von den Bewohnern gelöscht worden war.

