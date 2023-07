Feuerwehr Minden

FW Minden: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus - Pressemitteilung vom 06.05.2023

Minden (ots)

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war ein großes Mehrfamilienhaus in dem 70 Bewohner gemeldet sind, stark verraucht. Ein Kellerraum des Hauses stand in Vollbrand und der Rauch zog durch den gesamten Keller und die Treppenhäuser. Ein Teil der Bewohner hatte das Gebäude zu diesem Zeitpunkt über die verrauchten Treppenhäuser verlassen und ca. 20 Bewohner mussten mit Drehleitern über die Balkone gerettet werden. Zeitgleich begaben sich zwei Trupps unter Atemschutz in den brennenden Kellerraum und löschten den Brand zügig ab. Zeitaufwändige Nachlöscharbeiten und die Kontrolle der betroffenen Wohnungen folgten. Weitere Kräfte und Rettungsdienste aus den umliegenden Orten wurden alarmiert und rückten zur Einsatzstelle aus. Die Alarmierungsstufen wurden auf Brand Wohnhaus/Dachstuhl und MANV 20 erhöht. Aufgrund der Alarmstufe MANV 20 wurden auch zwei Rettungshubschrauber aus Hannover und Münster angefordert, die auf einen nahegelegenen Sportplatz in Bereitstellung gingen. Parallel dazu wurde auf dem Parkplatz des gegenüberliegenden Melittabades eine Verletztensammelstelle eingerichtet. Dort wurden die geretteten Bewohner ärztlich behandelt, vom Rettungsdienst und Notfallseelsorgern betreut. Nach circa drei Stunden konnte der Einsatz der Feuerwehr beendet werden. Im Einsatz waren circa 100 Feuerwehrkräfte.

