Feuerwehr Minden

FW Minden: Ausgelöster Heimrauchmelder rettet Menschenleben

Minden (ots)

06.07.23 - Am Donnerstagnachmittag wurde die Feuerwehr Minden zu einem ausgelösten Heimrauchmelder mit wahrnehmbaren Brandgeruch in die Mindener Nordstadt gerufen. Aufmerksame Nachbarn hatten den Rauchmelder bemerkt und informierten daraufhin umgehend den Notruf. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde klar, dass sich vermutlich noch eine Person im Gebäude aufhält. Die Kräfte der Feuerwehr verschafften sich sofort durch ein Fenster Zugang zu der betroffenen Wohnung. In der Küche wurde eine bewusstlose Person vorgefunden. Diese wurde durch einen Trupp unter Atemschutz umgehend ins Freie gebracht und dem Rettungsdienst übergeben. Nach Untersuchung durch die Rettungswagenbesatzung und den Notarzt wurde die Person zur weiteren Behandlung ins Johannes-Wesling Klinikum verbracht. Als Quelle für die Rauchentwicklung konnte schnell eine auf dem Herd stehendes Pfanne mit Essen ausgemacht werden. Abschließend wurde die Wohnung umfangreich belüftet. Vor Ort war die Berufsfeuerwehr mit Rettungsdienst und die Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Minden.

Original-Content von: Feuerwehr Minden, übermittelt durch news aktuell