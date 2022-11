POL-KN: (Deilingen-Delkhofen/ Lkr. Tuttlingen) Roter Pritschenwagen flüchtet nach Unfall- Polizei sucht Zeugen

Polizeipräsidium Konstanz

(Deilingen-Delkhofen/ Lkr. Tuttlingen) Roter Pritschenwagen flüchtet nach Unfall

Am Mittwoch, kurz nach 17 Uhr, ist es auf dem Verbindungsweg zwischen Tanneck und Deilingen zu einem Unfall gekommen, bei dem ein unbekannter Fahrer eines roten Pritschenwagens, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, einfach weitergefahren ist. Ein 49-jähriger Fahrer eines VW war auf der Verbindungsstraße von Tannek herkommend in Richtung Deilingen unterwegs. In einer langegezogenen Rechtskurve kam dem Mann ein roter Pritschenwagen in der Mitte der Straße entgegen. Obwohl der VW-Fahrer noch nach rechts ausweichen konnte, kam es zu einem Streifvorgang der beiden Wagen. Das Polizeirevier Spaichingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 07424 9318-0 zu melden.

