Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Unbekannte stehlen Motorroller

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Dienstag (22.08.2023) gegen 15.45 Uhr einen Motorroller, der auf einem Parkplatz in der Straße "Kirchplatz" in Markgröningen abgestellt war. Die beiden sollen das weiß-rote Kleinkraftrad, das einen Wert von etwa 600 Euro hat, in Richtung Marktplatz geschobene haben. Bei den Tätern soll sich um zwei etwa 16 bis 20 Jahre alte, männliche Personen gehandelt haben. Einer der beiden trug ein dunkelblau-schwarzes Fußballtrikot, eine schwarze Jogginghose, schwarze Schuhe und eine schwarze Basecap. Er hatte schwarze, etwa kinnlange Haare. Der zweite Täter war mit einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen an der Seite, einem schwarzen Top und schwarzen Schuhe bekleidet. Er hatte kurze schwarze Haare. Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07145 9327-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Markgröningen in Verbindung zu setzen.

