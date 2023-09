Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Lübesse (ots)

Am Donnerstag, 07.09.2023, ereignete sich in der Ortslage Uelitz bei Lübesse ein Verkehrsunfall bei dem sich ein 41-jähriger Kradfahrer schwer verletzte. Gegen 17 Uhr befuhr der 41-jähriger Kradfahrer, nach derzeitigen Erkenntnissen mit nicht angepasster Geschwindigkeit, die Friedensstraße in Uelitz aus Richtung Lübesse kommend. Hier übersah dieser die entgegenkommende 51-jährige Skoda-Fahrerin, welche zu diesem Zeitpunkt nach links auf ein Grundstück abbog. In der weiteren Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 41-jährige Kradfahrer erlitt bei dem Unfall schwere, aber nach Einschätzung der Rettungskräfte nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten ins Schweriner Klinikum. Zur Durchführung der Rettungsmaßnahmen, Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Fahrbahn bis 18:45 Uhr voll gesperrt werden. Die 51-jährige Skoda-Fahrerin blieb unverletzt. Polizeilich wird der Gesamtschaden auf 40.000 Euro geschätzt. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

