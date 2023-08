Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230804.1 Wacken: Weiterhin ist es feucht und fröhlich beim W:O:A

Wacken (ots)

Aus polizeilicher Sicht geht es in Wacken weiterhin friedlich zu. Das Erscheinen der Polizei war in nur wenigen Fällen erforderlich Aufgrund der längeren Trockenphasen am gestrigen Tag verbesserten sich die Bodenverhältnisse leicht.

Insgesamt verzeichnete die Polizei von gestern auf heute unter anderem sechs Diebstähle von Handys und Geldbörsen und fünf Körperverletzungen. Drei Personen hatten Betäubungsmittel bei sich, zwei randalierten und fünf bedurften der Hilfe.

Eine Frau aus Holstenniendorf bat kurz nach Mitternacht um Unterstützung, weil sich in ihrem Vorgarten in der Hauptstraße in Holstenniendorf eine betrunkene Person zum Schlafen hingelegt hatte. Mit viel Mühe ließ sich der Mann wecken und kam zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam.

Gegen 21.00 Uhr gerieten auf der Hauptstraße in Wacken zwei Frauen in Streit, der in einer wechselseitigen Körperverletzung gipfelte. Eine der Beteiligten kam zur Behandlung in ein Sanitätszelt.

Im Wackinger Village stritt ein 33-jähriger Mann gegen 22.40 Uhr mit einer 27-jährigen Frau und riss an ihrer massiven Halskette. Eine Bekannte kam der Geschädigten zu Hilfe, woraufhin der Beschuldigte die 33-Jährige zu Boden brachte. Das Ergebnis war eine Strafanzeige wegen der Körperverletzung.

Am Eingang zum Bullhead City fiel gegen 21.30 Uhr eine 47-Jährige mit Kokain auf. Sie musste die Drogen abgeben und wird sich wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten müssen.

