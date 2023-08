Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung - Hanau; E-Bike in Seligenstadt entwendet; Graffiti an Bahnhof in Dietzenbach; usw.

Bereich Offenbach

1. Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung - Offenbach

(fg) Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen drei Jugendliche im Alter von 14, 15 und 16 Jahren nach einem Vorfall am Montagnachmittag in der Eberhard-von-Rochow-Straße. Gegen 13.15 Uhr soll das Trio die beiden späteren Geschädigten in der Eberhard-von-Rochow-Straße im Bereich der einstelligen Hausnummern angesprochen haben; im weiteren Verlauf kam es wohl zu verbalen Streitigkeiten, ehe aus es der Gruppe heraus zum Einsatz des Pfeffersprays kam. Das Trio rannte zunächst davon. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung nahmen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten des Reviers die drei Tatverdächtigen vorläufig fest. Die beiden Geschädigten im Alter von 15 und 16 Jahren wurden durch den Rettungsdienst erstversorgt und zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-5100.

2. Wer sah die Unfallflucht in der Dürerstraße? - Mühlheim

(fg) Am vergangenen Wochenende beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen in der Dürerstraße im Bereich der einstelligen Hausnummern geparkten Citroen Picasso und fuhr anschließend davon. In der Zeit zwischen Samstagmittag, 12 Uhr und Sonntagmorgen, 9.45 Uhr, wurde der Außenspiegel des grauen Wagens offenbar beim Vorbeifahren beschädigt. Insgesamt beläuft sich der entstandene Schaden auf rund 800 Euro. Hinweise zur Unfallflucht bitte unter der Rufnummer 06108 6000-0 an die Wache der Polizeistation in Mühlheim.

3. Zeugensuche nach Graffiti an Bahnhof - Dietzenbach

(fg) Unbekannte besprühten das Gebäude des Bahnhofs in Dietzenbach in der Eisenbahnstraße mit Farbe; bekannt wurde die Sachbeschädigung am frühen Dienstagmorgen, gegen 0.40 Uhr. Wie lange sich die Schmierereien bereits an der Fassade des Bahnhofs befinden ist unbekannt. Die Täter hinterließen insgesamt acht Graffitis mit unterschiedlichen Aufschriften sowie Symbolen. Der Schaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Die Kripo ermittelt wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung und ist unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

4. E-Bike entwendet: Person verhielt sich verdächtig - Seligenstadt / Zellhausen

(fg) Ein E-Bike von Cube in türkis-hellblau entwendete ein Unbekannter am Montagvormittag am Badesee in der Straße "Am Mühlbach". Die Eigentümerin hatte das Rad des Typs Access Hybrid gegen 10.20 Uhr direkt am Eingang zum Badesee abgestellt. Als sie rund zwei Stunden später zurückkehrte war das mit einem Vorhängeschloss gesicherte E-Bike verschwunden. Laut eines Hinweises soll sich eine Person verdächtig verhalten haben; möglicherweise könnte der Unbekannte für den Diebstahl verantwortlich sein. Dieser trug eine Basecap, eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Hose. Der Mann, der eine sportlich Figur hatte, war 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Hinweise zum Fahrraddiebstahl nimmt die Wache der Polizei in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0 entgegen.

Bereich Main-Kinzig

1. Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung - Hanau / Innenstadt

(fg) Einen 26 bis 30 Jahre alten Mann mit schlanker Statur und einer Größe von etwa 1,75 Meter sucht die Polizei in Hanau nach einem körperlichen Angriff am frühen Dienstagmorgen in der Karl-Bierschenk-Straße. Ein 22 Jahre alter Hanauer war gegen 0.45 Uhr auf dem Fußweg, welcher die Karl-Bierschenk-Straße und die Limesstraße miteinander verbindet, in Richtung der Limesstraße unterwegs. Hierbei signalisierte ihm der Unbekannte mit entsprechender Gestik, dass er eine Zigarette möchte. Als der 22-Jährige in seine mitgeführte Umhängetasche griff, um dem Mann eine Zigarette auszuhändigen, packte der Täter den späteren Geschädigten an der Umhängetasche. Anschließend kam es zu einem kurzen Gerangel, ehe der Angreifer in Richtung Limesstraße davonrannte. Der 22-Jährige bemerkte kurz darauf eine Verletzung an seinem rechten Arm im Bereich des Ellenbogens. Möglicherweise hat der Unbekannte, der eine schwarz Mütze, eine Weste sowie eine lange Hose trug, den Hanauer mit einem Gegenstand verletzt. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 10012-0 auf der Wache der Polizei "Am Freiheitsplatz".

Offenbach, 01.08.2023, Pressestelle, Felix Geis

