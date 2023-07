Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Gegen Wand gefahren und abgehauen - Seligenstadt; Zeugen nach Körperverletzung in Mainflingen gesucht; Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung - Hanau;

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Gegen Wand gefahren und abgehauen - Seligenstadt

(fg) Nach einer Unfallflucht am Samstagmorgen in der Straße "Am Riegelsbach" (10er-Hausnummern) sucht die Polizei den Fahrer eines dunklen Kleinwagens; der Wagen, an dem ein Pizza-Symbol auf der Karosserie angebracht war, fungierte offensichtlich als Auslieferfahrzeug für eine Pizzeria. Ein Zeuge beobachtete, wie das Auto kurz vor 2 Uhr aus der Peterstraße kommend in die Straße "Am Riegelsbach" einbog und dort gegen eine Wand im Bereich der 10er-Hausnummern fuhr. Der Zeuge versuchte den Fahrer noch durch Handzeichen zum Anhalten zu bewegen; dieser beschleunigte jedoch und machte sich mit seinem Kleinwagen davon. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt.

2. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung: Kripo sucht Zeugen - Rödermark

(fg) Da sich bisher keine konkreten Hinweise auf einen Täter ermitteln ließen, sucht die Kriminalpolizei nach wie vor nach Zeugen im Zuge einer Sachbeschädigung mittels Graffiti; die Tat ereignete sich bereits am 15. Juli, zwischen 0.30 und 5.30 Uhr, in der Schulstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen besprühte ein Unbekannter die Umzäunung sowie die Mauer eines Kleingartens in der Verlängerung der Schulstraße. Des Weiteren wurde weniger Meter entfernt auch noch die Scheune eines Anwohners besprüht. Die Kriminalpolizei ist für Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

3. Kripo sucht Zeugen nach Sachbeschädigung - Obertshausen

(fg) Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zu Sachbeschädigungen mittels Graffiti, bei denen insgesamt ein Schaden von rund 3.000 Euro entstand. Die Unbekannten waren bereits in der Nacht zum 15. Juli zwischen 21 und 6 Uhr in der Danziger Straße und der Königsberger Straße zugange. Nach derzeitigen Erkenntnissen besprühten Unbekannte ein Mehrfamilienhaus sowie mehreren Gebäudeflächen des HIT-Marktes. Darüber hinaus wurden Müllcontainer und Einkaufswagen umgeworfen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

4. Nach Körperverletzung: Polizei sucht Zeugen des Vorfalls - Mainhausen/Mainflingen

(fg) Im Rahmen eines Festes in der Kirchgasse kam es am frühen Sonntagmorgen zu einer Körperverletzung, in dessen Folge die Polizei nun nach weiteren Zeugen des Vorfalls sucht. Den Tatverdächtigen, der gegen 3.20 Uhr, einen 36 Jahre alten Mann unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben soll, nahm eine Streifenbesatzung nach einem Hinweis noch in den Morgenstunden in der Schillerstraße vorläufig fest. Nach eigenen Angaben bewachte der 36-jährige geschädigte das Festgelände nach dem Ende der Festlichkeiten und beabsichtigte verbleibende Personen nach Hause zu schicken. Als der Rodgauer bemerkte, dass eine der Personen gegen ein Plakat urinierte und den Eindruck erweckte, Flaschen herumwerfen zu wollen, sprach er ihn an. Daraufhin schlug der bis dato Unbekannte unvermittelt in das Gesicht des Aufpassers, der sich leichte Verletzungen zuzog und durch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort erstversorgt wurde. Durch einen Hinweis fuhr eine Streifenbesatzung in die Schillerstraße, wo sie den mutmaßlichen Angreifer vorläufig festnahm. Der 28-Jährige leistete hierbei Widerstand, weshalb auf ihn nun zwei Strafanzeigen zukommen. Weitere Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt.

Bereich Main-Kinzig

1. Radfahrer schwer verletzt: Unfallverursacher gesucht - Hanau/Klein-Auheim

(fg) Bereits am 21. Juli ereignete sich in der Mainzer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 40 Jahre alter Radfahrer schwere Verletzungen zuzog; die Polizei, welche erst nachträglich über das Unfallgeschehen informiert wurde, sucht nun nach Zeugen. Am Freitagvormittag war der Radler auf der Mainzer Straße in Richtung Seligenstädter Straße unterwegs und beabsichtigte in die Rathausstraße einzufahren. Der Lenker eines BMW befuhr zur selben Zeit die Rathausstraße in Richtung Mainzer Straße. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich übersah er offenbar den vorfahrtsberechtigten Radfahrer, der sich bereits beim Abbiegevorgang befand. Aufgrund dessen bremste der 40-Jährige laut eigenen Angaben stark ab, kam ins Rutschen und stürzte. Der Unfallverursacher machte sich einfach davon. Der gestürzte Radfahrer kam mit schweren Verletzungen, unter anderem im Bereich des Beckens, in ein Krankenhaus. Hinweisgeber melden sich bitte bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0.

2. Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung: Zeugen bitte melden - Hanau/Großauheim

(fg) In der Jakobusstraße (einstellige Hausnummern) kam es am Montagmorgen zu einem gemeinsamen Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Gegen 1.40 Uhr alarmierten Zeugen die Einsatzkräfte und meldeten einen brennenden Peugeot. Der Fahrzeugbrand griff auf einen unmittelbar davor parkenden VW Beetle sowie einen dahinterstehenden Opel Corsa über. Insgesamt wird der entstandene Schaden auf rund 35.000 Euro geschätzt. Nachdem die Feuerwehr die Fahrzeuge gelöscht hatte, übernahm die Kriminalpolizei und führte vor Ort erste Spurensicherungsmaßnahmen durch. Die Kripo hat zudem die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernommen und sucht nun Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Gegen 1 Uhr kam es in der Wiesenstraße zu einem Brand dreier Mülltonnen, die vollständig ausbrannten. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Brandermittler prüfen nun einen möglichen Zusammenhang mit der Tat in der Jakobusstraße.

3. Diebstahl aus Umkleideräumen am Sportplatz - Langenselbold

(fg) Diebe trieben am Sonntagnachmittag in den Umkleidekabinen am Sportplatz in der Niedergründauer Straße ihr Unwesen und stahlen diverse Schmuckgegenstände, Bargeld sowie Mobiltelefone. Die Tat ereignete sich während des Spiels zwischen Großkrotzenburg und Langenselbold. Hinweisgeber, die zwischen 15.45 und 18.45 Uhr verdächtige Personen beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0 auf der Wache der Polizeistation in der Cranachstraße.

4. Zigaretten gestohlen: Zeugen werden gesucht - Niederdorfelden

(fg) Unbekannte sind am Montagmorgen mit ihrem Fahrzeug rückwärts in die verglaste Schiebetür der Tankstelle in der Oberdorfelder Straße gefahren und haben dort anschließend Zigaretten gestohlen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Die Kriminellen flüchteten nach der Tat in ihrem dunklen Audi A3, an dem keine Kennzeichenschilder angebracht waren, in Richtung Schöneck. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123.

Offenbach, 31.07.2023, Pressestelle, Felix Geis

