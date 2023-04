POL-GI: Vermisste Kinder aus Kirchhain wohlbehalten aufgefunden

Gießen (ots) - Ein 82-jähriger Friedberger befuhr am Samstag, 22.04.2023 mit einem Krad gegen 12:25 Uhr die K 171 aus Richtung Friedberg-Fauerbach in Richtung Friedberg-Bauernheim. Kurz nach einer leichten Linkskurve kam er aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle und stürzte. Hierbei wurde er schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. ...

mehr