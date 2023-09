POL-HRO: Kontrollen zu "Fahren.Ankommen.LEBEN!" mit Schwerpunkt "Vorfahrt und Vorrang"

Grevesmühlen (ots) - Am 03.09.2023 kam es am frühen Nachmittag auf der B105 zwischen Mallentin und Grevesmühlen zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bisher unbekannter Ursache kam die Fahrzeugführerin zuerst nach rechts und durch Gegensteuern nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlug sich und kam in einem Maisfeld auf dem Dach zum Liegen. Dabei wurden sowohl die 31-jährige Fahrerin als auch ihre drei ...

