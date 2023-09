Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Pressemitteilung anlässlich der Versammlungslage am 08.09.2023 in Grevesmühlen

Grevesmüphlen (ots)

In Grevesmühlen fand am heutigen Abend eine angemeldete Versammlungen statt. An dieser beteiligten sich in der Spitze 84 Personen. Die Versammlung stand unter dem Motto: "Wir sind bunt! Was seid Ihr?" und verlief friedlich. Die Versammlung wurde in der Zeit von 18:30 - 20:30 Uhr in Form eines Aufzuges vom Bahnhof über den Markt, wo eine Zwischenkundgebung stattfand, durch die Stadt zurück zum Bahnhof abgehalten. Es kam zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen. Am Rande des Aufzuges stellte die Polizei mehrere Personen fest, die teilweise ihren Unmut über die Demonstration kundtaten und versuchten, auf diese einzuwirken. Dies konnte durch die Polizeikräfte verhindert werden, weshalb es zu keinerlei relevanten Zwischenfällen kam. Das Polizeiinspektion Wismar begleitete das Versammlungsgeschehen mit ca. 70 eigenen und unterstützenden Kräften des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V. Rainer Böttcher Erster Polizeihauptkommissar Polizeiinspektion Wismar

