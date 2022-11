POL-FR: Lörrach: größerer Feuerwehreinsatz wegen ausgelaufenem Quecksilber

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 15.11.2022, kurz vor 12.00 Uhr, kollidierte an der Kreuzung Schiller- / Brühlstraße eine weiße BMW Limousine mit einem Skoda Kodiaq. Der Fahrer einer weißen BMW Limousine befuhr die Zeppelinstraße in Richtung Brühlstraße und missachtete an der Kreuzung Schillerstraße eine von ...

