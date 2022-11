Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Zweijähriger bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 15.20 Uhr im Herdweg in Böblingen. Ein zweijähriger Junge war im Begriff gemeinsam mit den Großeltern eine Grün zeigende Fußgängerampel auf Höhe der Sudetenstraße zu überqueren. Nahezu zeitgleich wollte eine 81 Jahre alte Audi-Fahrerin, die zunächst die Sudetenstraße aus Richtung der Schwabstraße befuhr, nach rechts in den Herdweg abbiegen. Mutmaßlich übersah die Frau beim Abbiegen die für sie geltende rote Ampel. Sie erfasste das Kind, das in der Folge unter den PKW geriet. Der zwei Jahre alte, schwer verletzte Junge wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden am PKW entstand keiner.

