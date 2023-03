POL-DN: Kollision im Kreuzungsbereich führt zu schweren Verletzungen

Nörvenich (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Mittwoch (01.03.2023) bis Dienstag (07.03.2023) in eine Garage ein und entwendeten einen Rollstuhl. Der 71-jährige Geschädigte aus der Nikolausstraße meldete sich am frühen Dienstagabend (07.03.2023) bei der Polizei. Der oder die Unbekannten hatten das Vorhängeschloss entfernt und sich so Zutritt zu der Garage in einem Garagenhof verschafft. Neben ...

