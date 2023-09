Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugen gesucht

Cochem/ Müden (ots)

Am vergangenen Wochenende, Freitag, 22.09.23 bis Montag, 25.09.23 wurden auf einer Baustelle in der Ortslage Müden zwei lange Starkstrom- bzw. Versorgungskabel entwendet. Für den Abtransport waren mindestens zwei Personen erforderlich. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Cochem, Tel.: 02671- 9840

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell