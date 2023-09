Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Video zu den Klimaprotestaktionen vom 02.09.2023

Mannheim (ots)

In einem sozialen Netzwerk ist aktuell ein Video veröffentlicht worden, in dem eine Polizeibeamtin des Polizeipräsidiums Mannheim bei dem am Samstag, den 02.09.2023, stattgefundenen Einsatz wegen Klimaprotestaktionen auf der Konrad-Adenauer-Brücke zu sehen ist (vgl. PM vom 02.09.2023 http://presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5593749). Die Polizeibeamtin ist dabei zu sehen, wie sie zuerst Öl aus einem Kanister über die an die Fahrbahn angeklebten Hände einer Person gießt. Im Anschluss hiernach schüttet sie jedoch offenbar auch etwas von dem Öl über den Hinterkopf der Person. Derzeit wird geprüft, ob sich aus dem Verhalten strafrechtliche und disziplinarrechtliche Konsequenzen für die Beamtin ergeben.

