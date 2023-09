Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim

Rhein-Neckar-Kreis: Besetzter Reisebus auf Findlinge gefahren

Schriesheim (ots)

Am Montagnachmittag gegen 17:10 Uhr fuhr ein mit 26 Passagieren besetzter Reisebus auf mehrere Findlinge vor einer Hotelzufahrt in der Talstraße auf. Der Fahrer des Busses verwechselte ersten Ermittlungen zufolge das Gas- mit dem Bremspedal, als er in der abschüssigen Zufahrt stand und fuhr so ungebremst auf die Steine auf. Durch die Wucht des Aufpralls kam der Bus auf den Steinen zum Stehen und ragte mit der Fahrzeugfront in die Luft. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Ein Abschleppunternehmen musste den Bus letztlich bergen. Hierzu wurde die Talstraße einseitig in Richtung Altenbach gesperrt. Der Verkehr wurde für diese Zeit durch eine Polizeistreife geregelt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht abschließend geklärt.

