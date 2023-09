Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/ Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer wirft wutentbrannt Fahrrad auf Auto - Polizei sucht Zeugen

Leimen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Stralsunder Ring zu einem Konflikt zwischen einem Radfahrer und einer Autofahrerin. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 11 Uhr ein 35-jähriger Radfahrer so knapp vor das Auto einer 74-Jährigen, dass diese mit einem Hupen auf sich aufmerksam machte. Das entzürnte augenscheinlich den Mann, denn er hielt an und warf sein Fahrrad kurzerhand auf die Front des Autos. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden, dessen Höhe bislang aber noch nicht feststeht.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den 35-Jährigen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-5709-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell