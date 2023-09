Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis: Frontalzusammenstoß auf der B 291

Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag stieß aus noch unbekannter Ursache ein Peugeot mit einem Mercedes frontal zusammen. Gegen 12 Uhr fuhr ein 28-Jähriger mit seinem Peugeot auf der B 291 von Walldorf-Süd nach Norden in Richtung L 598. Auf der Höhe des Tierparks verlor er die Spur, fuhr in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 78-Jährigen. Beide Personen wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, weshalb es zu einer kurzzeitigen Sperrung der B 291 kam, die aber knapp eine halbe Stunde später wieder frei gegeben werden konnte. Eine konkrete Schadenshöhe ist nicht bekannt. Die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache dauern an.

