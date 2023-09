Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Wohnungsbrand in Oberkassel, Katze wurde vermisst!

Bonn (ots)

Sonntag, 03.09.2023 Bonn - Oberkassel

Am Sonntagabend gegen 20:00 Uhr meldeten Passanten der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn einen Wohnungsbrand in der Straße Theresienau in Bonn Oberkassel. Ersteintreffende Einsatzkräfte der Löscheinheit Bonn - Oberkassel bestätigten den Brand und leiteten erste Löschmaßnahmen ein. Alle anwesenden Anwohner hatten das Gebäude bereits verlassen. Eine Katze wurde in der Brandwohnung vermisst. Ein Trupp der Feuerwehr unter Atemschutz bekämpfte das Feuer mit einem Löschrohr und suchte die Wohnung nach der vermissten Katze ab, selbige konnte zunächst nicht gefunden werden. Es brannte in einem Zimmer der Wohnung, die gesamte Wohnung wurde durch Rauch in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandwohnung wurde mittels Belüftungsgerät belüftet. Im weiteren Verlauf konnte die Katze unverletzt gefunden und den Bewohnern übergeben werden. Vermutlich entstand der Brand durch einen Defekt an einem elektrischen Gerät. Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben. Bei dem Brandereignis wurde niemand verletzt.

Die Brandwohnung ist bis auf weiteres nicht bewohnbar. Alle anderen Bewohner des Hauses konnten Ihre Wohnungen nach Abschluss der Maßnahmen wieder betreten.

Im Einsatz befanden sich insgesamt 40 Einsatzkräfte der Feuerwachen 2 und 3, die Löscheinheit Oberkassel, Einsatzkräfte der Feuerwehr Königswinter Oberdollendorf und Niederdollendorf, der Rettungsdienst sowie der Führungsdienst.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell