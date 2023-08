Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Eine Person bei Unfall verletzt

Nordhorn (ots)

Auf der Wietmarscher Straße in Nordhorn kam es heute zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Der 85-jährige Fahrer eines Ford war gegen 11.50 Uhr in Richtung Nordhorn unterwegs. An der dortigen Kreuzung übersah er den Ford einer 75-Jährigen, die die B403 in Richtung Lingen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau wurde dabei schwer verletzt. Sie wurde in ihrem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der 85-Jährige des blieb unverletzt.

