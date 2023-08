POL-EL: Nordhorn - Opel beschädigt

Lingen (ots) - Am 26. Juli gegen 18:30 Uhr beabsichtigt eine Pedelec-Fahrerin die Kaiserstraße in Lingen an aus Richtung Bahnunterführung in Richtung Feldstraße an der dortigen Ampel, die mutmaßlich "grün" anzeigte, zu überqueren. Ein weiterer Radfahrer befuhr den Radweg der Kaiserstraße in Fahrtrichtung Darme und passiert ebenfalls die Straße bei der Ampelanlage, die vermutlich "rot" anzeigte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste die Pedelec-Fahrerin stark ...

