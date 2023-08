Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Eigentümer gesucht

Die Polizeistation in Haselünne sucht den/die Eigentümer*in eines roten Damenrades der Marke "Godewind". Dieses wurde am 31. Juli um circa 6 Uhr in der Straße An den Koppelwiesen in Haselünne aufgefunden und verfügt über einen auffälligen blauen Kindersitz auf dem Gepäckträger (siehe Foto). Die Polizei ist nun auf der Suche nach der Eigentümerin bzw. dem Eigentümer. Sie werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 in Verbindung zu setzen.

