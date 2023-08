POL-EL: Meppen - Reifen entsorgt (Foto)

Nordhorn (ots) - Zwischen Samstagabend und Montagmorgen sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Schlieperstraße in Nordhorn eingebrochen. Sie verschafften sich durch ein Fenster Zugang zu den Räumen und durchsuchten diese. Die Täter entwendeten unter anderem eine Musikbox und Baumaterial. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 127 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn ...

mehr