POL-Bremerhaven: Bremerhaven-Geestemünde: Flüchtiger Ladendieb gestellt

Bremerhaven (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwochabend, 16. November, Bargeld aus einer Supermarktkasse in Bremerhaven-Grünhöfe gestohlen. Ersten Erkenntnissen zufolge betrat der Unbekannte das Geschäft an der Feldstraße und stellte sich gegen 19.45 Uhr an der Warteschlange vor dem Kassenbereich an. Als der Mitarbeiter die Kasse öffnete, nutzte ...

