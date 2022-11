Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: In Supermarktkasse gegriffen und Geld gestohlen

Bremerhaven (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwochabend, 16. November, Bargeld aus einer Supermarktkasse in Bremerhaven-Grünhöfe gestohlen.

Ersten Erkenntnissen zufolge betrat der Unbekannte das Geschäft an der Feldstraße und stellte sich gegen 19.45 Uhr an der Warteschlange vor dem Kassenbereich an. Als der Mitarbeiter die Kasse öffnete, nutzte der Dieb die Gelegenheit, griff in die Kasse, entnahm eine dreistellige Bargeldsumme und flüchtete aus dem Markt. Der Täter ist circa 1,90 Meter groß und trug eine blaue Jacke.

Die Polizei ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise (0471/953-3321).

