POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Einfamilienhaus

Lingen (ots) - Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen haben bislang unbekannte Täter an einem SB-Autowaschplatz an der Kollwitzstraße in Lingen zwei Automaten aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje ...

