Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Nymphensittiche freigelassen - Zeugen gesucht!

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden 15 Nymphensittiche aus einer Voliere, die auf einem Privatgrundstück in der Schubertstraße steht, freigelassen. Der Eigentümer hatte die Vögel noch gegen Mitternacht im Käfig gesehen. Am Morgen gegen 07.15 Uhr sah er gerade noch den letzten Vogel aus seinem Garten wegfliegen. An der Voliere konnte festgestellt werden, dass ein Teil der Verriegelung abgebrochen war. 14 der verschwundenen Nymphensittiche waren weiß, einer schwarz-gelb.

Wer in der fraglichen Nacht zum Beispiel beobachten konnte, wie sich jemand dort zu schaffen machte oder die entflohenen Vögel gesichtet hat, meldet sich bitte beim Polizeirevier Ladenburg unter der Tel.: 06203/93050.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell