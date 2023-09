Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Raub in den T-Quadraten - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am Montag gegen 11:30 Uhr verließ ein 71-Jähriger ein Geschäft im Quadrat T2, als er von hinten einen leichten Tritt gegen seine Waden verspürte. Als der Senior sich nach der Ursache umdrehte, stand ein bislang unbekannter Mann vor ihm. Dieser hielt das Smartphone des Seniors in den Händen, das sich zuvor noch in der Gesäßtasche des 71-Jährigen befand. Sofort griff er nach dem Täter, sodass dieser ihm sein Smartphone zwar wieder zurückgab, aber im Zuge dessen nach den zwei Goldketten, die der Senior um den Hals trug, griff. Dem Unbekannten gelang es, die Ketten abzureißen und mit diesen zu flüchten. Als der 71-Jährige versuchte, dem Täter zu folgen, zog dieser ein Messer und bedrohte ihn damit, weshalb er die Verfolgung abbrach.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, circa 20-25 Jahre alt, circa 175 cm groß, schlanke Statur, nordafrikanisches Erscheinungsbild. Er trug schwarze kurze Haare, eine Baseballkappe und war dunkel gekleidet.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bitten Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Täter oder Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

