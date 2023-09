Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim

Rhein-Neckar-Kreis: Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht!

Schriesheim (ots)

Am Samstagabend gegen 22:30 Uhr attackierte eine noch unbekannte Gruppe aus neun Personen einen 28-Jährigen, welcher alleine in der Kirchstraße unweit des dortigen Straßenfestes unterwegs war. Die Unbekannten drängten den Mann aus derzeit noch ungeklärter Ursache in den Fußweg zwischen Kirche und Kirchgarten, wo er schließlich unvermittelt durch Schläge und Tritte angegangen wurde. Selbst als der Geschädigte zu Boden ging, ließ die Gruppe nicht von ihm ab und feuerte sich gegenseitig an. Erst als drei noch unbekannte Frauen auf die Situation aufmerksam wurden und einschritten, flüchteten die Täter. Der 28-Jährige zog sich durch den Angriff mehrere Verletzungen am gesamten Körper. Die Täter sollen zwischen 17 und 18 Jahren alt gewesen sein. Ein Großteil der Gruppe trug Bauchtaschen quer über den Oberkörper.

Der Polizeiposten Schriesheim sucht nun Zeugen, insbesondere die drei Frauen, welche den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06203/61301 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell