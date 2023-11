Polizeidirektion Lübeck

Am heutigen Dienstagmorgen (21.11.) kontrollierte die Polizei den Radfahrverkehr in der Falkenstraße. Den Schwerpunkt legten die Beamten auf die Einhaltung von Verkehrsvorschriften. Die Bilanz fiel besorgniserregend aus.

In der Zeit zwischen 7:15 Uhr und 9:15 Uhr richteten die Einsatzkräfte der Polizeistation Hüxtertor ihre Kontrollstelle an der Lichtzeichenanlage Falkenstraße (Klughafenbrücke) ein. Binnen zwei Stunden mussten die Beamten 16 Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiten, nachdem die Radfahrenden das Rotlicht missachteten. Sie erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro sowie 1 Punkt im Fahreignungsregister. In einem weiteren Fall wurde der Radweg entgegengesetzt befahren, was mit 20 Euro geahndet wird.

Bei der überwiegenden Anzahl der Kontrollierten handelte es sich um Erwachsene, die als Vorbilder für die unerfahrenen Zweiradnutzerinnen und -nutzer auf ihrem Schulweg fungieren sollten.

Positiv anzumerken ist, dass weder die Ausrüstung noch die Funktionsfähigkeit der Fahrräder beanstandet werden musste.

Die Kontrollen werden zur Reduzierung von Verkehrsunfällen fortgesetzt.

