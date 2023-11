Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Schlutup

Mann mit Falschgeld erwischt

Lübeck (ots)

Gestern Abend (16.11.2023) bezahlte ein Lübecker in einem Supermarkt in Lübeck mit einem 100 Euro Schein. Die Verkäuferin erkannte jedoch die Fälschung der Banknote und alarmierte die Polizei. Diese nahm den Mann vorläufig fest und fand bei einer Durchsuchung der Wohnung Falschgeld in fünfstelliger Höhe.

Gegen 20:00 Uhr wollte ein 29-jähriger Lübecker in einem Supermarkt in der Mecklenburger Straße in Lübeck seinen Einkauf mit einem 100 Euro Schein bezahlen. Die 48-jährige Kassiererin überprüfte routinemäßig den Geldschein und stellte fest, dass dieser gefälscht sein dürfte. Daraufhin hielt sie den Mann fest und alarmierte die Polizei.

Bei einer Personendurchsuchung des Mannes fanden die Beamten drei weitere Falschgeldnoten zu je 100 Euro. In der Folge wurde über die Staatsanwaltschaft Lübeck beim Amtsgericht Lübeck ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 29-Jährigen erwirkt. Die Polizisten fanden daraufhin diverse Geldbündel verschiedener Scheine mit einer Gesamthöhe eines mittleren fünfstelligen Betrages. Hierbei handelte es sich um Falschgeld.

Der Lübecker wurde erkennungsdienstlich behandelt und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Inverkehrbringens von Falschgeld. Ob der Mann auch für eine andere Tat in Verbindung gebracht werden kann, ist derzeit Gegenstand von Ermittlungen. Diese hat die Zentralstelle für die Sachbearbeitung von Falschgeld beim Landeskriminalamt in Kiel aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell