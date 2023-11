Lübeck (ots) - Am gestrigen Abend (15.11.2023) kam es in Lübeck innerhalb weniger Stunden zu insgesamt vier Einsätzen, zu denen die Polizei und auch die Feuerwehr ausrücken mussten. Während es in drei Fällen nur angebranntes Essen gab, brannte in der Reinsbeker Straße der Dachstuhl eines Hauses. Zum ersten Einsatz wurden Polizei und Feuerwehr gegen 18:30 Uhr ...

