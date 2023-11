Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Eutin

Unbekannte entwenden hochwertige E-Bikes - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am Donnerstag (09.11.) wurden bei der Polizei Eutin mehrere Fahrraddiebstähle angezeigt, die sich in der Eutiner Innenstadt ereigneten. Der Sachschaden beläuft sich auf knapp 20.000 Euro. Die Polizei ermittelt und sucht weitere Zeugen.

In den Mittagsstunden des vergangenen Donnerstags registrierte die Polizei mindestens sechs Diebstähle hochwertiger E-Bikes. Bislang unbekannte Täter haben die allesamt angeschlossenen Fahrräder unterschiedlichster Hersteller u.a. im Umfeld des Eutiner Marktplatzes, der Schwimmhalle sowie in der Straße Am Rosengarten entwendet.

Der vorläufige Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Bisherigen Ermittlungen zufolge muss davon ausgegangen werden, dass die Elektrofahrräder mit einem größeren PKW abtransportiert worden sind. Außerdem haben sich Hinweise auf einen schwarzen Mercedes Kombi mit Hamburger Kennzeichen ergeben, dessen Insassen die Fahrradständer vor den Stadtwerken Eutin in der Holstenstraße ausgespäht haben. Als die beiden Männer bemerkten, dass sie beobachtet werden, entfernten sie sich fluchtartig in Richtung Plumpstraße. Wie sich herausstellte, gehörte das angebrachte Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug und wurde im September 2023 entwendet.

Ob der Mercedes, in dem sich zwei 20-25 Jahre alte Männer mit südosteuropäischem Aussehen aufhielten, im Zusammenhang mit den Fahrraddiebstählen steht, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen der Polizei Eutin wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls. Zur Aufklärung des Geschehens werden nun weitere Zeugen gesucht, die Hinweise auf den Mercedes Kombi und dessen Insassen geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen hinsichtlich der Fahrraddiebstähle am 9. November getätigt haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 04521-8010 oder per E-Mail an Eutin.PR@polizei.landsh.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell