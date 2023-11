Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Moisling

Unbekannte entleeren Ölkanister auf einem Parkplatz

Bild-Infos

Download

Lübeck (ots)

Am gestrigen Dienstag (14.11.) wurde bei der Polizei bekannt, dass Unbekannte auf einem Parkplatz im Lübecker Stadtteil Moisling einen Ölbehälter entleert und dadurch eine rund 100 Quadratmeter große Fläche partiell verunreinigt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Gegen 9 Uhr wurde ein Spaziergänger auf die ölverschmierte Fläche im Aschenputtelweg aufmerksam und verständigte die Beamten der Polizeistation Moisling. Diese stellten fest, dass der Parkplatz großflächig mit Diesel und Öl verunreinigt wurde, nachdem bislang unbekannte Täter offenbar einen gefüllten 10 Liter Behälter ausgekippt hatten.

Aufgrund des anhaltendes Regens und des Gefälles in der Fahrbahn, drohte die Substanz in die Oberflächenentwässerung zu gelangen. Aus diesem Grund wurde die Lübecker Berufsfeuerwehr angefordert, die die ersten Maßnahmen zum Abbinden traf. Die Reinigung des Parkplatzes übernahm letztlich eine Spezialfirma.

Der Umweltdienst beim Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Scharbeutz ermittelt nun wegen des Verdachts des unerlaubten Umgangs mit Abfällen. Nach jetzigem Kenntnisstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Behälter bereits vor einigen Tagen dort abgestellt wurde. Die Entleerung wiederum dürfte sich in der Zeit zwischen Montagabend (13.11.) und Dienstagmorgen (14.11.) ereignet haben. Zur Aufklärung des Geschehens sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 04524-70770 erbeten.

Schadstoffhaltige Abfälle wie Batterien, Altöl oder Farben müssen aufgrund ihrer Zusammensetzung fachgerecht entsorgt werden. Eine kostenfreie Entsorgung von Altöl in haushaltsüblichen Mengen gewährleisten die Recycling- bzw. Wertstoffhöfe. Darüber hinaus kann Altöl in größeren Mengen auch in verschlossenen Behältnissen und gegen Vorlage einer Quittung an den Händler gegeben werden. Hier fallen ggf. Gebühren an.

Foto: Polizei freigegeben

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell