Sowohl gestern (13.11.2023), als auch heute Morgen (14.11.2023) fanden in Lübeck Kücknitz Fahrradkontrollen statt. Die Polizei überprüfte dabei insgesamt 69 Zweiräder auf ihre Sicherheit und musste leider viele Mängel feststellen.

Kontrolliert hatten die Polizeibeamtinnen und -beamten der Polizeistation Kücknitz alle, die an den beiden Tagen mit dem Fahrrad zur Trave- Grund- und Gemeinschaftsschule geradelt waren. Das waren neben Lehrern auch alle Klassenstufen von der ersten bis zur zehnten Klasse. Knapp die Hälfte (32) der unter die Lupe genommenen Räder wiesen Mängel an der Beleuchtung auf. Sie war entweder defekt oder fehlte ganz. In einigen Fällen waren die Bremsen nicht voll funktionstüchtig.

Durch die Polizistinnen und Polizisten wurden hausinterne Mängelzettel der Schule ausgehändigt. Diese müssen nach Behebung der Mängel an den jeweiligen Klassenlehrer zurückgegeben werden. Zwar haben die Schülerinnen und Schüler jetzt eine Woche dafür Zeit, die Polizei empfiehlt jedoch die umgehende Beseitigung der Mängel und bittet vor allem auch die Eltern darum, ein Auge auf die Räder ihrer Kinder zu werfen und ihre Kinder nur mit sicheren Fahrrädern losfahren zu lassen.

Dazu gibt die Polizei an dieser Stelle nochmals folgende Präventionstipps für eine sichere Fahrt zur dunklen Jahreszeit:

- Auf dem Fahrrad ist immer ein wenig mehr Zeit einzuplanen - Vor jeder Fahrt sollten die Bremsen, die Beleuchtung und die Reflektoren auf Funktion überprüft werden. Achtung: ein blinkendes Licht, ob nach vorn oder nach hinten, ist am Fahrrad nicht erlaubt und irritiert andere Verkehrsteilnehmer mehr, als dass sie einen besser wahrnehmen - Es sollte möglichst helle Kleidung getragen werden - Zusätzlich steigern reflektierende Gegenstände oder Kleidungsstücke die Sichtbarkeit - Immer umsichtig fahren und mit anderen Verkehrsteilnehmenden den Blickkontakt suchen - Zudem empfiehlt die Polizei das Tragen eines Sturzhelmes, insbesondere bei Nutzung eines E-Bikes

