Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Gertrud

Unbekannter fährt gegen ein parkendes Auto und entfernt sich

Lübeck (ots)

Am Mittwoch (08.11) beobachtete ein Zeuge, wie ein dunkler Mercedes Kombi im Stoffershorster Weg im Stadtteil St. Gertrud gegen einen parkenden weißen Dacia gefahren war. Trotz eines lauten Knalls setzte der Mercedes zurück und fuhr, ohne sich um die Unfallumstände zu kümmern, davon. Die Polizei sucht jetzt nach weiteren Zeugen des Geschehens.

Gegen 18:30 Uhr sah ein Zeuge, wie ein dunkler Mercedes Kombi von der Tannenkoppel kommend in den Stoffershorster Weg einbog. Unmittelbar danach kam es zu einer Kollision mit einem parkenden weißen Dacia. Hierbei war der Kombi mit seiner Front gegen das Heck des parkenden Pkws gefahren. Durch den Zusammenstoß entstand ein lauter Knall, den der Zeuge eindeutig wahrnehmen konnte. Dennoch setzte der Mercedes einfach rückwärts und fuhr im Anschluss, ohne sich ein Bild vom beschädigten Dacia zu machen, weiter in den Stoffershorster Weg hinein. Am Ende des Wegs bog er dann nach links auf den Huntenhorster Weg ab. Die in der Zwischenzeit alarmierten Polizeibeamten des 3. Polizeireviers Lübeck konnten den Kombi trotz einer Absuche im Nahbereich nicht mehr antreffen. Die Schadenshöhe kann nach aktuellem Stand der Ermittlungen noch nicht beziffert werden. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen dunklen Mercedes Kombi (neueres Modell) mit silbernen Felgen handeln. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Gesucht werden jetzt Zeugen des Verkehrsunfalls zwischen dem dunklen Mercedes Kombi und dem weißen Dacia im Stoffershorster Weg. Wer war zur Unfallzeit in der Nähe und kann Angaben zum Unfall und/oder dem Mercedes machen? Diese werden dringend gebeten, sich unter der Rufnummer 0451-6345 oder per E-Mail unter Luebeck.PRev03@polizei.landsh.de beim 3. Polizeirevier Lübeck zu melden. Hinweise werden dankend entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell