Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Heiligenhafen

Polizei ermittelt nach Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Lübeck (ots)

Am Samstag (11.11.) wurde auf dem Parkplatz eines Discounters in Heiligenhafen ein parkender BMW angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 16:15 Uhr stellte die 54 Jahre alte Ostholsteinerin ihren PKW BMW X2 auf dem Parkplatz eines Discounters und Getränkehandels in der Straße Tollbrettkoppel ab, um Besorgungen zu tätigen. Als sie etwa zwanzig Minuten später zur Parkbucht zurückkehrte, habe die Frau Beschädigungen in Form von Lackkratzern und Eindellungen am Fahrzeugheck feststellen müssen. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Da sich weder ein Verursacher im Umfeld zu erkennen gegeben habe noch ein Hinweiszettel hinterlassen worden sei, suchte die Fahrerin die Polizei auf.

Die Beamten des Polizeireviers Heiligenhafen haben die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge muss davon ausgegangen werden, dass der BMW durch einen rangierenden PKW im Bereich der Stellflächen vor dem Getränkehandel angefahren wurde. Es haben sich zudem Hinweise auf einen dunklen PKW mit Elektroantrieb ergeben, der durch einen älteren Mann geführt worden sei. Ob es sich hierbei um einen Zeugen oder den mutmaßlichen Verursacher handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zur Aufklärung des Geschehens werden daher Zeugen gesucht, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen PKW machen können.

Hinweise werden unter der Rufnummer 04362-50370 oder per E-Mail an Heiligenhafen.PR@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell