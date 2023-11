Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Innenstadt

Streithähne prügeln sich in der Lübecker Innenstadt

Lübeck (ots)

Gestern Abend (09.11.2023) kam es in der Schmiedestraße in Lübeck zu einer Schlägerei zwischen drei Männern. Nach einem Wortgefecht schlugen sich zunächst zwei der Männer jeweils gegenseitig einmal, dann mischte sich ein Dritter ein und schlug auch zu. Die Polizei ermittelt nun gegen die Raufbolde.

Es war gegen 19:20 Uhr, als zwei angetrunkene Männer, ein 22-jähriger Lübecker und ein 24-Jähriger aus Bad Schwartau, in der Schmiedestraße in Lübeck aneinandergerieten. Hintergrund ist vermutlich Eifersucht in Bezug auf eine 23-Jährige aus dem Kreis Segeberg, die mit dem Lübecker liiert ist. Aus dem Wortgefecht heraus soll der Ostholsteiner dem Lübecker mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Daraufhin konterte der andere ebenfalls mit einem Faustschlag gegen den 24-Jährigen, der anschließend zu Boden ging. Beide beleidigten sich dann noch gegenseitig.

In der Folge kam ein 23-jähriger Lübecker hinzu, der den am Boden Liegenden weiter heruntergedrückt und auch auf ihn eingeschlagen haben soll, während der jüngere Lübecker dem Opfer Tritte verpasst haben soll. Die Besatzung eines hinzugerufenen RTW's konnte nach einer kurzen Begutachtung den nur leicht Verletzten 22-Jährigen wieder entlassen. Er blieb in Begleitung seiner 23-jährigen Partnerin.

Der Bad Schwartauer wurde erkennungsdienstlich behandelt und anschließend aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Beleidigung, sowie der einfachen und gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell