Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: NMS - Aggressive Reisende halten Bundespolizei auf Trab

Neumünster (ots)

Weil ein Reisender ohne Zugticket in Neumünster von der Weiterfahrt ausgeschlossen wurde, reagierte dieser bei der Anzeigenaufnahme äußerst aggressiv und beleidigend. Ein anderer Mann kam mit zwei jungen Männern im Bahnhofseingang in Streit und verletzte einen mit einer Absperrbake und durch Tritte. Ein mittels Haftbefehlen gesuchter Dieb wurde in die JVA eingeliefert.

Bereits am Freitagmittag wurde die Bundespolizei im Bahnhof Neumünster darüber informiert, das im IC aus Dänemark u.a. ein 21-jähriger Mann sitzt, der von der Weiterfahrt nach Hamburg ausgeschlossen werden soll, da er weder im Besitz eines Tickets war noch seine Dokumente vorweisen wollte. Der Mann wurde durch Bundespolizisten auf die Wache begleitet. Dort wollte er die polizeilichen Maßnahmen nicht über sich ergehen lassen und schlug und biss in Richtung der Beamten. Zudem beleidigte er diese und entblößte sich fortwährend. Gegen den 21-jährigen Marokkaner wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz, Körperverletzung, Beleidigung, Erschleichen von Leistungen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Er wurde an die Ausländerbehörde verwiesen.

Am Sonntagmorgen gegen 08.00 Uhr geriet ein angetrunkener (1,48 Prom. Atemalkohol) 30-Jähriger mit zwei jungen Männern im Alter von 20 und 23 Jahren in Streit. Er war der Meinung, sie hätten ihn "blöd angeglotzt". Als die jungen Männer sich entfernen wollten ergriff der Mann eine Absperrbake aus Kunststoff und schlug einen damit auf den Kopf. Beide jungen Männer kamen zu Fall und wurden am Boden noch durch den Aggressor getreten. Eine hinzugeeilte Streife der Bundespolizei stoppte den Mann, der zunehmend aggressiver wurde. Dabei näherte er sich den Beamten und schlug diese gegen die Arme. Er wurde fixiert und mit zur Wache genommen. Dabei wurden zwei Polizisten am Kopf und an der Hand verletzt, sie blieben allerdings dienstfähig. Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Am Abend kontrollierten Bundespolizisten dann noch einen 32-jährigen Mann im Bahnhof. Bei der fahndungsmäßigen Kontrolle konnten die Beamten ermitteln, dass nach dem Mann mit zwei Haftbefehlen gefahndet wurde. Er war wegen mehrerer Diebstähle verurteilt worden und hatte noch knapp 1200,- Euro Strafe zu zahlen. Da er dies nicht konnte, wurde er in die JVA eingeliefert in der er jetzt die nächsten 108 Tage zu verbringen hat.

