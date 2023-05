Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Pirmasens (ots)

Am 23.05.23, gegen 22:15 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge, dass er gerade beobachtet wie sich zwei bislang unbekannte Täter unberechtigt an einem weiß/silberfarbenen Pritschenwagen, der am Häusel auf dem Sommerwald abgestellt war, zu schaffen machten. Auf Ansprache durch eine weitere Zeugin flüchteten die Personen mit einem schwarzen PKW. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass vermutlich mittels Schraubenzieher das Fenster an der hinteren Beifahrertür des Pritschenwagens aufgehebelt, dann die Tür geöffnet und im Anschluss höherwertige Werkzeuge entwendet wurden. Die beiden Täter, eine männliche und eine weibliche Person konnten im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Nahbereichsfahndung nicht mehr angetroffen werden. Eine nähere Personenbeschreibung liegt nicht vor. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf etwa 1250 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

