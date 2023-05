POL-PDPS: Sachbeschädigung an PKW

Pirmasens (ots) - Am 23.05.2023, in der Zeit von 14:00-15:10 Uhr kam es in der Ringstraße in Pirmasens zu einem Unfall, bei dem der Unfallverursacher von der Unfallstelle flüchtete. Die Geschädigte stellte ihren PKW, einen grauen Opel Corsa mit Freiburger Kennzeichen gegen 14:00 Uhr in der Ringstraße, auf den dortigen Parkplätzen, in Queraufstellung ab. Als sie gegen 15:10 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie ...

