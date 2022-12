Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Einhausen: Kabeldiebe auf Weihnachtsmarkt

Einhausen (ots)

Ein verschlossener Strom-Schaltschrank auf dem Gelände des Weihnachtsmarkts in der Kirchstraße in Klein-Hausen, geriet in der Nacht zum Freitag (09.12.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter öffneten den Schrank auf unbekannte Weise, durchtrennten die Stromkabel und entwendeten circa 60 Meter der bereits auf dem Weihnachtsmarkt verlegten Kabel. Die Stromkabel wurden im Vorfeld des heute beginnenden Weihnachtsmarkts auf dem Veranstaltungsplatz verlegt. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 1000 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Heppenheim (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06252/7060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell