Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Täterfestnahme nach Fahrraddiebstahl

Freiburg (ots)

FREIBURG STADT

Am Sonntagvormittag, 15. Oktober 2023, konnte die Polizei einen mutmaßlichen Fahrraddieb in Freiburg vorläufig festnehmen. Zeugen verständigten gegen 09:15 Uhr die Polizei und teilten mit, sie hätten beobachtet wie eine Person, in der Bismarckallee, ein Fahrradschloss mit einem unbekannten Werkzeug aufbrach und anschließend in Richtung Friedrichstraße mit dem entwendeten Fahrrad verschwand.

Durch eine Streife konnte der mutmaßliche Täter im Anschluss in der Friedrichstraße angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Hierbei handelte es sich um einen 51- jährigen deutschen Staatsangehörigen, welcher in der Vergangenheit bereits mehrfach in polizeiliche Erscheinung getreten ist.

lf

