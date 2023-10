Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Einbruch in Wohnhaus -Zeugen gesucht!!! -

Freiburg (ots)

Lkr. Emmendingen, 79336 Herbolzheim, Eisenbahnstraße

Am Samstag, 14.10.2023, 04:16 Uhr, kam es in Herbolzheim, Eisenbahnstraße, zu einem Einbruch in ein dort befindliches Mehrfamilienhaus.

Auf Grund von Baumaßnahmen ist an dem Anwesen zur Zeit ein Baugerüst angebracht. Der oder die Täter gelangten über dieses Baugerüst in das 2. OG und verschafften sich so den Zugang zur Wohnung des Geschädigten.

Im Anschluss wurden aus der Wohnung Bargeld sowie andere Wertgegenstände entwendet.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit der Polizei Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

OW/RE Gö/FLZ

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell