POL-FR: Diebstahl von Mofa - Zeugenaufruf!!!

Freiburg (ots) - Am Samstag, den 14.10.2023 kam es gegen 11:00 Uhr in der Lange Straße, Höhe Turmstraße, in Waldkirch zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw mit einer Hausfassade kollidierte. Ein 73-jähriger Peugeot Fahrer befuhr die Lange Straße in Fahrtrichtung Kollnau. Vor der Einmündung zur Turmstraße kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hausfassade und einem dortigen Stromkasten. ...

mehr