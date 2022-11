POL-DA: Höchst: Mit 77 "Sachen" durch den Ort/Fahrverbot droht

Erbach (ots) - Kriminelle hatten es in Erbach auf eine ältere Dame abgesehen und mit der "Falsche Polizeibeamte" Trickbetrugsmasche über 16.000 Euro erbeutet. Nach ersten Ermittlungen riefen die bislang noch unbekannten Täter die Seniorin bereits am 8. November an und gaben sich als Polizei aus. Im Zuge weiterer Telefongespräche machten sie ihr weis, dass nach einem Raubüberfall bei den festgenommenen Tätern eine ...

mehr